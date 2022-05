"Sommer, Sonne, Strand und Mehr", heißt das Motto beim "1. Karneval in der Innenstadt" am 25. Juni in Spittal, Beginn ist um 17 Uhr. Und damit der Sommerkarneval unvergesslich wird, verbringt Umzugskoordinations-Ministerin Sylvia Preimeß (38) derzeit jede freie Minute mit der Organisation der Veranstaltung. Zur Närrin ist die Lendorferin 2016 geworden. "Ich war Prinzessin und bin schließlich bei der Gilde geblieben", erzählt sie. Die Faschingsgilde ist das große Hobby von Preimeß, welche hauptberuflich bei der Österreichischen Gesundheitskasse arbeitet.