Der „Klimaberg Katschberg“ versteht sich als ein ganzheitliches Nachhaltigkeitskonzept einer Tourismusregion. Das vorrangige Ziel ist es, bis 2030 CO²-neutral zu werden. Dabei trifft sogenannte Klimakohle auf den Tourismus. Jährlich im Sommer findet nun am Berg ein Klimagipfel statt.

Barbara Altersberger war mit einem Kamerateam am klimafreundlichen Berg unterwegs und hat eine Dokumentation gedreht. Zu sehen ist sie in einem „Österreich Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten. Der Film wird am Sonntag, 29. Mai um 18.25 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.