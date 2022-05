Das 3. E-Bike-Festival geht dieses Wochenende am Millstätter See über die Bühne. Olympiasieger Franz Klammer nahm Freitagvormittag gleich die erste Gruppe von E-Bikern zu einer Runde rund um den Millstätter See mit: "Die Strecke am Südufer des Millstätter See zählt zu meinen Lieblingstouren, es ist eine echte Genusstour."

Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Region Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge, betonte, dass in den 16 Regionsgemeinden eine sehr hohe Fahrradkompetenz aufgebaut wurde. 350 Kilometer Mountainbike-Trails und 770 Kilometer Genussradwege stehen zur Verfügung."



Jugendliche holten sich Tipps von den Profis © MARTINA PIRKER



Beim dreitägigen Festival, das bis einschließlich 29. Mai dauert, machen Technik-Workshops, die auch vom heimischen Radprofi Stefan Müller durchgeführt werden, Lust aufs Biken. Kinder können sich auf den Übungsparcours austoben und Guides präsentieren die schönsten Radtouren der Region. Die Touren lassen sich vor Ort buchen und starten ab 10.30 Uhr am Expo-Gelände, in der Nähe des Blumenparks in Seeboden. Bike-Hersteller wie Bären Bikes oder KTM sind mit Ständen vertreten und laden zum Test-Radeln ein.

Roland Gutzinger, dessen Job es ist, das Radangebot in der Region stetig auszubauen, arbeitet an einer großen E-Bike-Tour, welche den Millstätter See mit Bad Kleinkirchheim und den Nockbergen verbindet: "Einige Lückenschlüsse fehlten noch. Die Gesprächsbasis mit Grundeigentümern und Jägerschaft ist etwas angespannt. Ich nehme die Bedenken sehr ernst, wir arbeiten an Lösungen." Auf die Fertigstellung des Radweges zwischen Seeboden und Spittal pochte auch Seebodens Bürgermeister Thomas Schäfauer. Mitveranstalter des Events ist das deutsche Bikemagazin "My Bike", das durch Chefredakteurin Barbara Merz-Weigandt vertreten war.



