Von der Bilanzbuchhalterin zur Bewahrerin der echten italienischen Küche. So könnte man die Karriere von Isa Gröchenig aus Pusarnitz beschreiben. Das Kochen war schon zu Schulzeiten, als sie die HBLA in Spittal besuchte, ihre große Leidenschaft. "Mit den Jahren reifte in mir der Traum vom eigenen Lokal", schildert die 44-Jährige, die über Jahre bei der Strabag als Bilanzbuchhalterin und Controllerin tätig war. Im November 2019 war es so weit, Isa Gröchenig eröffnete in Seeboden an der Hauptstraße ihre "Cucina da Isa", eine gemütliche Trattoria.

In der Küche hat die Chefin das Sagen, mit Melanie Glabatsch und Maggie Mettnitzer kann sie auf die Hilfe von bewährten Gastronomieprofis zählen.