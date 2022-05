Die diesjährigen Cocktailtage werden am 15. Juni mit "Cocktails und Streetfood" auf dem Hauptplatz in Hermagor eingeläutet. Zu den Beats von Dj Mel Merio und kreativen Drinks von internationalen Bartendern servieren regionale Gastronomen wie Manuel Ressi, Peter Wiedner oder Konditormeister Erich Semmelrock passende Gerichte im Streetfood-Stil.

Beim Cocktail Open Air am Millstätter See, am 16. Juni, mixen die bekannten Bartender Nicolas Kröger, Nikolai Augustin, Kenny Klein, Domenico Termine und Boris Gröner vor der atemberaubenden Kulisse unweit des Millstätter Sees im Blumenpark in Seeboden.

Acht Gastronomiebetriebe – kreative Interpretationen

Tag drei ist dem "Food Pairing" in ausgewählten Gastronomiebetrieben am Weißensee und Millstätter See gewidmet. Für eine harmonische Zusammenstellung der Speisen sorgen die erfahrenen Küchenchefs. Zu den unterschiedlichen Menüs werden passende Mixgetränke gereicht, die die Note des jeweiligen Ganges auf besondere Art und Weise hervorheben. Zimmer- oder Tischreservierungen werden direkt im jeweiligen Hotel entgegengenommen. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Infos und Buchung unter www.cocktailtage.at/mixkulinarik.

Genüsslicher Ausklang am Weißensee

Am Samstag (18. Juni) folgt das "Grande Finale" am Weißensee. Veranstalter Thomas Domenig lädt dazu in den neuen Cocktail-Hotspot

Kärntens, dem Jack Rabbit. Mehrere Bars und satte Beats sorgen vor dem Weißensee-Haus für einen krönenden Abschluss des Cocktail-Reigens. Für einen sanften Transfer zum Event (aus den Ortsteilen Praditz, Gatschach und Neusach) sorgt ein Elektrofloß. Zur sicheren Heimreise steht ab 22 Uhr für alle Veranstaltungsbesucher ein kostenfreies Taxi-Shuttle zur Verfügung.

Informationen zu den einzelnen Programmpunkten und Mobilitätsangeboten findet man unter www.cocktailtage.at.