Wer an ein Schulbuffet denkt, der hat meist ein Bild von übermäßig vielen Mehlspeisen, Süßigkeiten, Pommes und Limonade im Kopf. Doch dieses Bild muss revidiert werden. Vor allem im AHS Schulzentrum in Spittal. Dort lernen an die 1500 Schülerinnen und Schüler in den Schulformen BG, BRG und Borg unter einem Dach. Das vorsorgemedizinische Institut SIPCAN hat im Zuge ihres Weges zum Gütesiegel „Ausgezeichnetes Schulbuffet“ überprüft, ob der Pausenverkauf den Vorgaben des Gesundheitsministeriums entspricht.

„Hermann Marchetti bietet den Kindern an seinem Schulbuffet neben köstlichen, gesunden Snacks und Getränken auch täglich ein frisch gekochtes Mittagessen“ so die SIPCAN-Beraterin Anna Strobach. Dank dieses Engagements und der Bereitschaft, den Kunden aus der Unter-, Oberstufe und auch den Pädagogen etwas Gutes zu tun, konnte das Schulbuffet nun als „gesundheitsfördernd“ ausgezeichnet werden. Bei der Zertifikatsübergabe dabei waren auch die Schulleiter Norbert Santer und Andreas Biedermann.