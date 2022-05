Am Wochenende ist es wieder so weit: Die Veranstaltungsreihe Limited geht am Freitag und Samstag (27. und 28. Mai) in die nächste Runde und wird gleichzeitig auf ein komplett neues Niveau gehoben. Weltbekannte Live-Acts sowie ein überarbeitetes Showkonzept stehen gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Programm und sollen die Veranstaltung unvergesslich machen. "Es wird ein kleines Festival", freut sich Veranstalter Pierre Fieger. Zudem erwartet man an beiden Tagen eine ausverkaufte Eisstockhalle in Dellach/Drau. "Die Vorverkaufskarten werden in den nächsten zwei Tagen alle weg sein. In der Hinterhand behalten wir uns jedoch noch einige Karten für die Abendkasse", bestätigt Fieger. Bei ausverkaufter Location werden rund 1700 Partybegeisterte auf 1000 Quadratmeter Festivalgelände für Stimmung sorgen.



Weltbekannte Acts auf 130 Quadratmeter Bühnenfläche

Das "Line-up" für Limited 2022 © KK

Auf der 130 Quadratmeter großen Bühnenfläche werden die bekannten Acts DJ Ötzi, Harris & Ford und Matty Valentino versuchen, Festival-Feeling zu verbreiten. DJ Ötzi kann mit mittlerweile 455.951 Likes auf Facebook punkten und wird seine Klassiker, wie "Geboren, um dich zu lieben" performen. Harris & Ford ist vor allem für die jüngere Generation kein Fremdwort – Die EDM- und Hardstyle-DJs weisen 3,3 Millionen monatliche Hörer auf. Matty Valentino ist trotz seiner Körpergröße von 1,70 Meter kaum zu übersehen. Valentino ist seit 1998 als Entertainer und DJ in der Schlagerszene zu Hause und in jeder Après-Ski-Hütte anzutreffen.



Kreative Köpfe mit gemeinsamer Vision

"It's Passion, not Work" – Hinter diesem Motto stehen die drei Veranstalter Pierre Fieger, Patrick Riepl und Thomas Morgenfurt mit ihrem neu gegründeten Unternehmen "Limited Events". Die kreativen Köpfe haben mit ihrer gemeinsamen Vision nun ihre Erfahrung, Leidenschaft und Perfektion gebündelt, um ihre Events auf das besagte neue Level zu bringen. Die professionelle Planung und Durchführung soll "für einen Wow-Effekt sorgen, der den Besuchern im Gedächtnis bleibt".