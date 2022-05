Die Kärntner Tourismusbranche hat einen seiner größten Visionäre verloren. Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist Arnold Pucher, Pionier und Entwickler des Nassfelds, im 83. Lebensjahr verstorben.

1962 kam Pucher, der schon als Oberkellner im Turracher Hotel Jägerwirt vom eigenen Hotel geträumt hatte, aufs Nassfeld. Dort fand er lediglich einen 150-Meter-Lift, der mit einem Motor betrieben wurde, vor. Mit dem Wulfenia-Hotel, das 2013 an einen ukrainischen Investor verkauft wurde, errichtete er das erste Hotel am Nassfeld und schlug Wurzeln. 1977 gründete er mit Max Rauscher eine Seilbahngesellschaft und wurde zwei Jahre später Geschäftsführer. Im Laufe der Zeit betrieb er auch unterschiedliche Hütten. Als Erster holte er Schneekanonen aus Amerika nach Kärnten. Mit viel Kraft trieb er die Erschließung des Nassfelds voran, was ihm auch Gegenwind eintrug. Zuletzt führte er mit seiner Frau das Hotel Nassfeld, das er vor rund einem Jahr verkaufte.