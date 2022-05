Es riecht nach frisch geschnittenem Gras, es ist still und mitten auf der Anlage des Strandbades der Stadtgemeinde Spittal am Südufer des Millstätter Sees steht ein Hinweisschild mit der Aufschrift: "Betreten verboten! Der Aufenthalt im Bereich des Strandbades außerhalb der Betriebszeiten ist verboten!" Bis Anfang dieser Woche wirkte das Areal noch verwahrlost. "Wir haben am Montag den Auftrag erhalten, die Anlage zu mähen", erklärt uns ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde, welcher mit der Motorsense ausgerückt ist. Ende Mai soll die Grünraumpflege im Strandbad erledigt sein.