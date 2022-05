"Als wir aus der Zeitung von den Plänen erfahren haben, dass die Sportanlage einem Bauprojekt weichen könnte, war klar, dass sich etwas tun muss", sagt Fabian Nikolasch. Gemeinsam mit Lukas Obweger vom Hotel Alexander kam er auf die Idee, Unterschriften zu sammeln. Unter dem Titel "Rettet das Sportareal Millstatt am See" werden in der Marktgemeinde Unterschriftenlisten verteilt.