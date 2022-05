Dass die Fassade himmelblau ist und so schon von weitem zum Lokal "Himmelblau" lockt, ist eher dem Zufall geschuldet. "Das hat sich so ergeben, es war nicht gewollt" schildert der Lienzer Szene-Gastronom Paul Oberwalder. Seit neun Jahren betreibt er mit Partnerin Monika Schett das "Himmelblau" in seiner heutigen Form im Zentrum von Lienz. Monika Schett ist nicht nur privat die kongeniale Partnerin von Paul, sie ist auch der kreative Part in der Küche, wo sie schon seit 14 Jahren Hand in Hand mit Cornelia Vergeiner arbeitet. Das "Himmelblau", das früher eine Tapas-Bar war und deshalb noch immer mit Spanien assoziiert wird, ist ein Restaurant, das für seine Cross-over-Küche bekannt ist. Wer einen Platz ergattern will, ist gut beraten, frühzeitig zu reservieren.