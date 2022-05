Ruhig ist es am Morgen am Baggersee in Kleblach-Lind. Es ist die Ruhe nach dem Badeansturm des vergangenen Sonntags. Die Anlage ist penibel gepflegt und hat einen entscheidenden Vorteil: Der Eintritt zum Badesee ist sowohl für Einheimische als auch für Gäste gratis. Im vergangenen Jahr stand, nach dem tragischen Tod des Pächters Martin Ebner, das Projekt auf der Kippe. Der Gemeinderat musste sich entscheiden: weitermachen oder aufhören? Stefanie Steiner-Raunegger, auch im Gemeinderat vertreten, nahm damals das Heft in die Hand und stellte über den Sommer einen Notbetrieb auf die Beine.