Aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen wird 2022 kein Käsefestival in Kötschach-Mauthen stattfinden. Für 2023 wird eine Neuausrichtung, inklusive Neuorganisation angestrebt. Für das 25. Fest ist vieles geplant und das neue Organisationskomitee, der Verein "So viel mehr Kötschach-Mauthen", hat sich nach längerer Beratung mit Personen, die große Relevanz für das Event haben, dafür ausgesprochen, dass die Veranstaltung heuer nicht stattfinden wird und dafür mit den Vorbereitungen für das Fest am 23. und 24. September 2023 begonnen wird. Die amtierende Käsekönigin, Jenny Hubmann, wird ihre Regentschaft weiter fortsetzen. www.kaese-festival.at