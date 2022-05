Seit 15 Jahren steht der Verein Drauradweg Wirte für Radgenuss und Service am Drauradweg. Neu als Partner mit an Bord ist die Waffel-Manufaktur Loacker. In der heurigen Radsaison treten rund 60 Mitglieder im Verein Drauradweg Wirte gemeinsam in die Pedale. Gemeinsam wird Werbung für das Radfahren am Drauradweg gemacht. Und damit das auch gelingt, ist es wichtig, starke Partner an der Seite zu haben. Einer dieser Partner ist Loacker.

Seit fünf Jahren ist die Loacker Genusswelt in Heinfels Mitglied bei den Drauradweg Wirten. Hier gibt es eine große Auswahl an Waffel-Kreationen. Im Rahmen der neuen, größer angelegten Partnerschaft, gibt es ab sofort bei weiteren ausgewählten Vereinsmitgliedern entlang des gesamten Drauradweges einen Auszug aus dem Waffel-Sortiment zu verkosten.

43 Drauradweg Wirte

Seit 2007 gibt es den Verein „Drauradweg Wirte“ auf der Südseite der Alpen. Aktuell sind 43 Wirte aus Kärnten, Osttirol, Slowenien und Kroatien dabei, dazu kommen noch viele Dienstleister wie Radverleiher, Reparatur- und Serviceunternehmen, Radtaxis, Campingplätze, Buschenschenken, Ausflugsziele und Radreise-Veranstalter. Wer bei einem Drauradweg Wirt einkehrt, erlebt die typische südliche Gastfreundschaft, kulinarische Spezialitäten aus den Regionen und erstklassiges Service für Radfahrer.

Der Drauradweg (R1) ist der schönste Radweg in Südösterreich, er ist 510 Kilometer lang und führt vom Ursprung des Flusses Drau in Südtirol durch Osttirol, Kärnten und Slowenien bis nach Legrad in Kroatien. Allein in Österreich kann auf rund 300 Kilometern die Flusslandschaft erlebt werden. Vom ADFC (allgemeiner deutscher Fahrradclub) wurde der Drauradweg bereits als 5-Sterne-Qualitätsroute ausgezeichnet und ist für die ganze Familie geeignet. www.drauradweg.com