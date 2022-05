Für den Vizepräsidenten des Kärntner Zivilschutzverbandes und Spittaler Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) lautet die Frage nicht ob, sondern wann es zu einem Blackout, also einem überregionalen, längerdauernden Stromausfall kommen wird: "Zentraler Teil der Vorbereitungen ist einerseits die Sensibilisierung der Bevölkerung, um vor Augen zu führen, was alles nicht mehr geht und was in jedem Haushalt vorrätig sein sollte." Andererseits stellt der Referent für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung gemeinsam mit der Stadtgemeinde sicher, dass die kritische Infrastruktur am Laufen gehalten werden kann.