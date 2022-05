Diesmal konnten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waidegg mit gleich drei von fünf Siegen besonders abräumen. In der Kategorie Bronze A ging aus 21 angetretenen Mannschaften die 7. Gruppe der Feuerwehr Birnbaum (Gemeinde Lesachtal) als Sieger hervor. Die 4. Gruppe der Feuerwehr Waidegg (Marktgemeinde Kirchbach) holte sich in der Kategorie Bronze B den Bezirksmeistertitel. Der Sieg in der Kategorie Silber A ging an die 9. Gruppe der Feuerwehr Tröpolach (Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See). Der Bezirksmeistertitel in der Kategorie Silber B ging an die 1. Gruppe der Feuerwehr Waidegg, welche allerdings als einzige Mannschaft in dieser Kategorie antrat.

Auch mannschaftlich stark

Den Mannschaftsleistungsbewerb konnte die ausgeloste Gruppe der FF Waidegg für sich entscheiden. Diese Bewerbsgruppen haben sich bereits für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften am 25. Juni 2022 in St. Andrä im Lavanttal qualifiziert.

Die Feuerwehrmänner der FF Waidegg holten sich den Mannschaftssieg und die Bezirkstitel in den Kategorien Bronze B und Silber B © BFKdo Hermagor

Bei der Siegerehrung, welche von der Obergailtaler Trachtenkapelle Kötschach musikalisch umrahmt wurde, gratulierten unter anderen Nationalratsabgeordneter Gabriel Obernosterer, Landtagsabgeordnete Christina Patterer, Landtagsabgeordneter Christoph Staudacher und Bürgermeister Josef Zoppoth zu den großartigen Leistungen der Feuerwehren des Bezirkes. Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann gratulierte allen Bewerbsgruppen zu ihrer Teilnahme, unter ihnen auch wieder langjährige Gäste aus Gänserndorf in Niederösterreich.

Der Bronze-A-Bezirkssieg ging an die FF Birnbaum (4. Gruppe) © BFKdo Hermagor