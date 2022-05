Bestens vorbereitet starten Nassfelds Sommerbergbahnen am 26. Mai mit der Gartnerkofel Sesselbahn in die Sommersaison. Die Kabinenbahn Millennium-Express sowie die Madritschen Sesselbahn nehmen ab 11. Juni ihren täglichen Betrieb auf. Gäste und Einheimische gelangen so am schnellsten Weg direkt auf den Kärntner Erlebnisberg, wo sie in den Genuss einzigartiger Bergerlebnisse wie Kärntens längster Sommerrodelbahn "Pendolino", der neuen Almschaukel "Dondolo", kinderfreundlicher Abenteuerspielplätze und einer fabelhaften Naturkulisse kommen.