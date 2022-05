Die Gemeinden Radenthein und Seeboden waren sich uneins: Wer hatte den ersten vollautomatischen Stand-Up-Paddling-Verleih (SUP) Kärntens? In Wirklichkeit wurden die Selbstbedienungsautomaten gleichzeitig aufgestellt. Ob in Döbriach oder Seeboden, ab sofort kann man sich am Millstätter See entgegenfahren. "Wir haben in Österreich insgesamt acht Stationen", sagt Felix Hiebeler, Erfinder und Projektleiter von der erst im März gegründeten Verleihfirma "Heiuki".