Der Musikverein Trachtenkapelle Molzbichl und das vereinseigene Jugendblasorchester gaben mit ihrem Frühlingskonzert ein kräftiges Lebenszeichen. Rund 80 Musiker begeisterten in der Aula der Fachhochschule Spittal mit einem vielseitigen Programm. Doch nicht nur das musikalische Können stellten sie unter Beweis. Mit einer Showeinlage zum Werk "Mazama - Legend of the Pacific Northwest" ließ das Schlagwerkregister seiner Kreativität freien Lauf. Für ihre langjährige Funktionärsarbeit im Verein wurden viele Musiker geehrt. Alois Michelitsch, der bereits 30 Jahre als Funktionär tätig ist, erhielt von Landeskapellmeister Christoph Vierbauch das Verdienstkreuz in Gold des Kärntner Blasmusikverbandes verliehen. Ein Teil des Erlöses des von Daniela Kofler moderierten Abends, kommt der Ukrainehilfe zugute.