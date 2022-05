"Das Glamping Village ist ein Riesengewinn für unsere Marktgemeinde", freute sich Kötschach-Mauthens Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) mit Elisabeth Guggenberger, Geschäftsführerin der Errichtergesellschaft "FRKM", sowie den zahlreichen Gästen, die sich zur Eröffnung des österreichweit einzigartigen Resorts gekommen waren. Es wurde laut Baumeister Christian Seiwald in rekordverdächtigen 165 Arbeitstagen harmonisch in die Hanglage oberhalb der Aquarena eingefügt. Mit dieser erfolgversprechenden neuen Tourismusschiene setzt die renommierte Kötschacher Baumeisterfamilie Seiwald, die auch Lifte am Nassfeld betreibt, enorm wichtige Impulse für die Belebung der Infrastruktur in Kötschach-Mauthen.