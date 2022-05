Eine 29-jährige rumänische Staatsangehörige, die als Pflegerin bei einem 66-jährigen Mann in Rangersdorf angestellt ist, wurde am Sonntag von einer Nachbarin (54) des Mannes dabei beobachtet, wie sie Gegenstände des Geschädigten in einer Tasche verstauen wollte. Des Weiteren wurde im Rahmen der Sachverhaltsklärung festgestellt, dass dem 66-Jährigen ein niedriger vierstelliger Geldbetrag fehlt. Dieser konnte bei der Beschuldigten aufgefunden werden.

Festnahme angeordnet

Im Rahmen der Einvernahme zeigte sich die Rumänin geständig. Nach Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete diese die Anzeige auf freiem Fuß an. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Kärnten wurde ebenfalls vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ordnete nach Schilderung des Sachverhaltes die fremdenrechtliche Festnahme der Frau an. Sie wurde daraufhin von einer Streife der Fremdenpolizei übernommen und in das Polizeianhaltezentrum verbracht.