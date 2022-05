Am Freitagnachmittag kam es auf der B 106 in der Gemeinde Reißeck zu einem Auffahrunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Eine 52 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau wollte mit ihrem Pkw nach links abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste sie anhalten. Eine 19-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk, übersah dies und fuhr von hinten auf.

Dadurch schleuderte sie einen weiteren Pkw gegen das ursprüngliche anhaltende Auto der 52-Jährigen. Dabei wurde sie selbst unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. An allen drei beteiligten Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die weiteren Unfallbeteiligten bleiben unverletzt.