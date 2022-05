Seit vergangenen Herbst ist die kulinarische Attraktion rund um den Millstätter See unterwegs. Zuletzt stand die Glaskuppel hoch über Baldramsdorf beim Ausflugsgasthaus Marhube am Fuße des Sportbergs Goldeck. Christa Wabnig und Oliver Blaikner begeisterten dort die Gäste mit ihrem "Schneeflocken-Fondue". Jetzt steht die Kuppel, in der bisher bereits über 150 Gäste Platz nahmen, hoch über Seeboden.

Und zwar im Genießerhotel Das Moerisch, wo heuer das 150-Jahr-Jubiläum gefeiert wird: "Mein Urgroßvater hat das Anwesen, das seit 1872 in Familiensitz ist, gekauft und ein Sommerhaus errichtet", erzählt Hotelier Sigismund Moerisch. Zum runden Geburtstag wurde das Herzstück des Genießerhotels fertiggestellt: Der "Garten Eden" - geplant und gestaltet von der Baumschule Winkler aus Seeboden. Zehn Jahre wurde an diesem gearbeitet. Und genau hier findet die Glaskuppel ihre Sommerresidenz.

Mario Naschenweng ist der neue Haubenkoch im Das Moerisch © MBN/Gert Perauer

Neuer Chefkoch

Und noch eine Neuerung gibt es: Mario Naschenweng, vormals Pächter der Altdeutschen Weinstube in Spittal, ist der neue Chef in der Haubenküche. Er hat sich für das Slow-Food-Dinner in der Glaskuppel allerlei einfallen lassen: vom Zander-Carpaccio bis zum Chateaubriand oder mariniertem Hirschrücken.

"Hier ist der perfekte Platz für unsere Kuppel. Denn er spricht die Einladung aus, die schönsten Botschaften des Lebens miteinander zu teilen", schwärmt Barbara Meier, zuständig für Produktentwicklung in der MBN Tourismusmanagement GmbH. Bis 31. Oktober kann das exklusive Tafeln gebucht werden.