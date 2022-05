Dort, wo einst ein dichter, von Fichten dominierter Mischwald stand, ragen nur ein paar Lärchen in die Höhe. Die vom Wind gebogenen, dünnen Stämme und die grünen Wipfel, die in den knallblauen Himmel ragen, erinnern an Palmen am Traumstrand. Als Tiefwurzler haben nur die Lärchen Sturm Vaia überstanden, der am 30. Oktober 2018 mit 185 km/h über Birnbaum im Lesachtal zog und bei der Agrargemeinschaft "Kornat Birnbaum Tschidl" aus der Waldfläche eine Kahlfläche machte. 130 Hektar wurden binnen Sekunden "nackert". Vereinzelt herumliegende Wurzelstöcke, Baumstämme und Äste zeugen vom einstigen Wald.