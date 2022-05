Am 25. Juni 2021 erfolgte der Spatenstich für das Glamping Village Kötschach. Weniger als ein Jahr später wird bereits "gegplampt". "Also glamourös gecampt", erklärt Elisabeth Guggenberger, Geschäftsführerin der Errichtergesellschaft, die Wortschöpfung. Zur Auswahl stehen Luxuszelte, Baumhäuser und Mobile Homes, 50 sind es in Summe. Alle ausgestattet mit Bad und Küche.