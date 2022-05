Curry-Huhn & Co.: Glasfertige Fusionsküche auf Haubenniveau aus Kärnten

Österreichische-asiatische Fusionsküche auf Haubenniveau und in Bio-Qualität: Gibt es jetzt glasfertig, produziert in Kärnten von einem Start-up aus Obertauern. Auch der gebürtige Hermagorer und dreifache Haubenkoch Patrick Pass ist mit an Bord.