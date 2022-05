Bürgermeister Friedrich Paulitsch sieht dem Glasfaser-Ausbau in Baldramsdorf mit Freude entgegen: "Wir brauchen Glasfaser. Wer die letzten zwei Jahre reflektiert, weiß, dass das Wirtschafts- und das Privatleben ohne eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur an Qualität einbüßen wird. Gerade in ländlichen Regionen trifft uns das mehr als in anderen Gegenden." Der "öFIBER"-Ausbau soll die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land für Baldramsdorf wiederherstellen.