Er war ein Unternehmer der alten Schule: Franz Josef Huainigg war bereits die dritte Generation, als er das gleichnamige Möbelhaus übernommen hatte. Am 12. Mai ist der bekannte Geschäftsmann im 81. Lebensjahr nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Huainigg absolvierte die HTL und die Tischler-Meisterprüfung. Er besuchte anschließend die Möbelfachschule in Köln, wo er seine beruflichen Kompetenzen vertiefte. Schon damals fiel der Oberkärntner dadurch auf, dass er innovative Marketingkonzepte ausarbeitete. Mit diesem Wissen konnte er das familieneigene Einrichtungshaus in Spittal ausbauen.