Aktuell stellen Tausende Maturanten in ganz Österreich ihr Wissen unter Beweis. Und schon in acht Wochen halten auch in Kärnten alle Kinder ihre Zeugnisse in den Händen. Doch was von all dem, was wir in der Schule pauken, nützt uns auch noch im Erwachsenenalter? Fakt ist, dass alles, was wir uns mit Begeisterung selbstständig aneignen, viel länger im Gedächtnis bleibt. Ganz nach dem Credo "Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern ein Feuer, das entzündet werden will".