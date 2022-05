Saisonauftakt in Villa Jury

"Pasha & Poodles" ziehen in Galerie August Gmünd ein

Zur neuen Ausstellungssaison werden in der Kunstgalerie in der Jury-Villa die Werke eines neuen, deutschen Künstlerduos gezeigt. Am Auftaktabend präsentierte Tatjana August auch das Buch "Weltenherz".