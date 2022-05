Insgesamt neun Motorradfahrer waren am Montag, 16. Mai, um 11.15 Uhr von Paternion kommend auf der Kreuzner Landesstraße (L 33) in Richtung Windische Höhe unterwegs. Im Freilandgebiet bei Paternion kam der Deutsche, der als Zweiter in der Gruppe unterwegs war, plötzlich auf das rechte Fahrbahnbankett. Bei dem Versuch, mit seinem Bike wieder zurück auf die Straße zu gelangen, stürzte er. Die nachkommenden Gruppenmitglieder hielten sofort an, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Rettung brachte den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach.