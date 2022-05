Ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau startete Sonntagmittag mit seinem Gleitschirm zu einem Flug von der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal. Doch im Bereich der Weinberger Alm in der Gemeinde Dellach im Drautal, in einer Höhe von etwa 2000 Meter, schloss sich der Gleitschirm aufgrund von Thermikproblemen.

Der Pilot zog daher etwa 200 Meter über Boden den Notschirm und stürzte unkontrolliert in einen Jungwald ab, wo sich der Schirm in einem Baum verfing. Der 25-Jährige wurde wenig später vom Rettungshubschrauber C7 mittels Seil geborgen und in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Wie sich herausstellte, hatte er Glück gehabt und nur leichte Verletzungen erlitten. Der Gleitschirm wurde von der Bergrettung Oberes Drautal mit fünf Mann geborgen und ins Tal gebracht.