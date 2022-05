Die erste große Schlechtwetterfront zog am Freitag über große Teile Kärntens und hinterließ Schäden von rund 250.000 Euro. Doch schon am Abend und auch am Samstag folgten wieder Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen.

In einigen Teilen Kärntens allerdings nur bis Samstagnachmittag: Denn dann gab es bereits die nächste Unwetter- und Hagelwarnung. Diesmal galt diese vor allem für das Gailtal sowie das obere und untere Drautal, berichtet die Antenne Kärnten. In und um Hermagor und Arnoldstein sind heftige Regenfälle niedergegangen.

Auch die Unwetterzentrale (UWZ) warnte vor Gewittern. In den Bezirken Hermagor, Spittal, Villach-Stadt und -Land gilt laut UWZ die Unwetterwarnstufe 4 – von 5 möglichen. Laut dieser ist Starkregen mit mehr als 50 Liter/Quadratmeter sowie Hagel und Sturmböen möglich.

Nach etwa drei Stunden war der Spuk vorbei, die Gewitterzellen haben sich aufgelöst. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.