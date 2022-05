"Unsere Küche ist ehrlich und bodenständig, vor allem aber frisch." So umschreibt Christian Pirker (42), der neue Pächter des Bistros im Strandbad Pesenthein, seine Küchenphilosophie. Gemeinsam mit den Hüttenwirten Sarah und Gerhard Scharfetter – sie führen seit sechs Jahren im Winter den Adlerhorst der Familie Hinteregger-Hofmayer am Katschberg – werden im neuen "Docks" die Gäste verwöhnt.

Pirker, ein gebürtiger Maltataler, der seit über 20 Jahren in Millstätter Betrieben kocht, schwang zuletzt in der "See-Villa" und im "Golf-Bistro" den Kochlöffel. "Ich habe schon längere Zeit daran gedacht, mich selbstständig zu machen. Mit Gerhard und Sarah bin ich schon lange befreundet und nachdem sie auch etwas für den Sommer gesucht hatten, ergab er sich für uns gut, dass die Bäderbetriebe einen Pächter suchten", schildert Pirker.