"Wasser marsch!", heißt es für 57 junge Feuerwehrleute aus dem Bezirk Hermagor, unter ihnen acht Frauen und 49 Männer. Sie haben ihre Grundausbildung in Rattendorf erfolgreich absolviert. Die neu in den Aktivstand der Feuerwehren aufgenommenen Männer und Frauen wurden von einem erfahrenen Ausbildnerteam unter der Leitung von Robert Koppensteiner in insgesamt 37 Stunden Ausbildung in Theorie und Praxis für den Einsatz vorbereitet. Die Theorie beinhaltet unter anderem die Organisationsgrundlagen der Feuerwehr, den Feuerwehrfunk, das Thema Gefährliche Stoffe und die Erste Löschhilfe.

Sicheres Arbeiten

Im praktischen Teil wurde das erlernte Wissen unter den Hauptzielen des sicheren Arbeitens umgesetzt. Die Ausbildung umfasste die Grundlagen der Löschgruppe, der technischen Gruppe, der Tanklöschgruppe, das richtige Aufstellen von Leitern und Beleuchtungseinrichtungen, den Einsatz von elektrischen Tauchpumpen und die richtige Handhabung von Handfeuerlöschern. Bei der praktischen Übung mit Handfeuerlöschern löschten die jungen Feuerwehrleute echtes Feuer.

Die Wissensüberprüfung am letzten Lehrgangstag schlossen zwei Teilnehmerinnen und fünf Teilnehmer mit ausgezeichnetem Erfolg ab. 23 Kameraden und Kameradinnen erzielten einen sehr guten Erfolg.