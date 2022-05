Vom 27. bis 29. Mai kommt beim Bike-Event E-Motions in Seeboden jeder auf Touren. Beim dreitägigen Festival machen Profis in den Technik-Workshops Lust auf die heimische Natur Trails, Kinder können sich auf den Übungsparcours mit Profi-Mountainbiker Stefan Müller austoben und Guides präsentieren die schönsten Radtouren der Region. Die Touren lassen sich ganz einfach vor Ort buchen und starten ab 10.30 Uhr am Expo-Gelände. Führende Bike-Hersteller wie Bären Bikes oder KTM sind mit Ständen vertreten und laden zum Test-Radeln ein. Natürlich darf auch Action nicht fehlen, wenn Stefan Müller und Tom Öhler mit ihrer Rad-Akrobatik begeistern.

Eröffnungstour mit Olympia-Sieger Franz Klammer

Niemand geringerer als Olympia-Sieger und Ski-Idol Franz Klammer wird bei der Eröffnungstour am 27. Mai um 11 Uhr mit den Teilnehmern zu einer Genuss-Radtour aufbrechen (Anmeldung vor Ort).

Die einzige Frage, die sich jetzt noch stellt: Welche Tour darf es denn sein? Die Bike-Guides haben für jede Könnerstufe die perfekte Route im Programm: vom genussvollen Biken rund um den Millstätter See oder zum idyllisch gelegenen Egelsee, über die anspruchsvollere Cannondale Trailsafari bis hin zur E-Rennradtour mit Ex-Radprofi Paco Wrolich. "In unserer Urlaubsregion finden Biker 1000 Kilometer Rennradstrecken, über 350 Kilometer Trails und Mountainbike-Strecken sowie mehr als 570 ausgewiesene Routen-Kilometer für Genuss-Radfahrer", sagt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge.

Informationen zum Programm und den angebotenen Touren unter emotions-event.com.