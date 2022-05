Am Fuße des Großglockners ist wohl eine der aktivsten Bergrettungsstellen des Landes stationiert: Heiligenblut. Bemerkenswert ist, dass die Bergretter aus Heiligenblut die derzeit einzigen in Kärnten sind, welche kein eigenes Einsatzfahrzeug haben. Das ändert sich nun. Der Pick-up aus dem Hause Toyota ist bereits angeschafft und geliefert. In den kommenden Wochen wird er beklebt und final ausgestattet. "Viele unserer Mitglieder haben privat einen SUV, mit welchem sie dann auch zu den Einsätzen gefahren sind", erklärt Harald Rader, Leiter der Ortsstelle Heiligenblut. Begeistert sei allerdings niemand, mit dem eigenen Auto über die steinigen Wege zum Einsatzort zu fahren.