Dass die Kochtöpfe ihres Vaters von klein auf für sie faszinierend waren, mag nicht verwundern. Dass Hanna Müller (18) allerdings auch die Kreativität und Leidenschaft für das Kochen sowie die Sportbegeisterung für Eisschnelllauf von Papa Hannes – Vier-Hauben-Koch am Weißensee – übernommen hat, ist schon nicht mehr so selbstverständlich. Die Schülerin der Kärntner Tourismusschule Villach ist in der Abschlussklasse und hat schon Praktika beim Arlberger Hof (Weißensee), „Bärenwirt“ Manuel Ressi (Hermagor) und Andreas Döllerer (Golling bei Salzburg) absolviert.