Ein Kino ist ein Treffpunkt, ein Ort der Kommunikation. Kinos verschwanden in der Vergangenheit von der Bildfläche, ähnlich wie Postämter, Greißler oder der Dorfwirt. Diese Entwicklung machte auch vor Oberkärnten nicht Halt: Gab es vor Jahren noch private Kinobetreiber in Radenthein und Seeboden sowie die Kinos der Familie Kempf in Spittal, Winklern, Flattach, Mallnitz, Obervellach und Gmünd, ist von diesen Lichtspielen nur mehr jenes der Familie Tacoli-Auersperg in Millstatt erhalten. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass es in Gmünd inzwischen ein Kulturkino, in Spittal ein Cineplexx und ein kleines Privatkino gibt.