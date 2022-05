Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Radenthein. Ein 47-jähriger Mann war mit seinem Motorrad auf der Millstätter Straße B98 in Fahrtrichtung Millstatt unterwegs. Beim Einbiegen in die Erdmannstraße wurde der Fahrer erfasst. Der Lenker eines nachkommenden Klein-LKW, ein 36-jähriger Mann aus Kirchbach, konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Motorrad hinten auf, wodurch der Motorradlenker zu Sturz kam und mehrere Meter über den Asphalt schlitterte.