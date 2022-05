Die letzte Klappe ist für das Kino in Millstatt noch nicht gefallen! Nachdem die Eigentümerin des Kinos und des angeschlossenen Cafés, Marielies Auersperg, in den vergangenen Jahren zusätzlich zu Corona kein großes Pächter-Glück hatte, freut es sie umso mehr, dass sie einen neuen Betreiber gefunden hat. Max Wohlkönig (56), ein gebürtiger Millstätter, der sich in den vergangenen Jahren als Kostümbildner in Österreich und Deutschland einen Namen gemacht hat, kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Er ist der Pächter von Kino Millino und Gastronomie, sein Bruder Michael (58), der die Gastronomie von der Pike auf gelernt hat, übernimmt als Geschäftsführer Verantwortung. Konditorin Celine Moser aus Gmünd macht das kreative Trio komplett.