Dramatischer Rettungseinsatz Donnerstag in Oberkärnten. Auf der Katschberg Straße B99 kam ein junger Motorradfahrer (17) mit seinem Leichtmotorrad von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitschiene und stürzte rund sechs Meter in den Lieser-Fluss ab. "Er war kurzzeitig bewusstlos. Nachkommende Fahrer zogen ihn aus dem Wasser", so ein Polizist.

Der deutsche Staatsbürger soll sich mit seinem Motorrad auf einer Ausbildungsfahrt befunden haben. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Krankenhaus nach Villach geflogen. Auch die Feuerwehren standen im Einsatz.