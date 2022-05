Die ÖBB-Infrastruktur AG lädt zu einem Infotag auf die Baustelle des Kraftwerks Obervellach II im Gemeindegebiet von Mallnitz und Obervellach ein. Der Veranstaltungs-Bereich befindet sich am Baugelände südlich der Mölltallandesstraße in Obervellach. Beim Infobaustellentag, am 21. Mai von 9 bis 18 Uhr, stehen die Maschinen still. Das Feld wird den Baustellen-Fans überlassen. In vier Projektbereichen können Besucher die Baufortschritte des Kraftwerks Obervellach II mitverfolgen. Die ÖBB ersuchen Interessierte, sich unter oebb.arbyte.net/obervellach zu registrieren.

Im neuen Krafthaus Obervellach II, wo in Zukunft grüner Bahnstrom produziert wird, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei den Mega-Maschinen zum Angreifen oder einem Werkstatt-Kino mit Baudokumentationen kommen nicht nur Technik-Fans auf ihre Kosten. Hüpfburg, Malstation und Info-Erlebniswelten bieten Unterhaltung für die ganze Familie. Mit einem gratis Shuttlebussen können die Besucher zudem die Wasserfassung Mallnitz sowie den Aussichtspunkt Kaponig besuchen. Ab 13 Uhr öffnet auch das Bestandskraftwerk Obervellach seine Tore. Mitarbeiter bieten fachkundige Führungen in der fast 100 Jahre alten Werkshalle sowie in der Kraftwerkswarte an.

Das Bauvorhaben im Überblick

Nachdem die Kraftwerksanlagen Obervellach und Lassach am Ende ihrer technischen Lebensdauer angekommen sind, wird im Gemeindegebiet von Mallnitz und Obervellach seit über einem Jahr intensiv gesprengt und gebaut. Zeitgleich wird intensiv an den Betonbauwerken für die Wasserfassungen am Mallnitz-, Dösen- und Kaponigbach gearbeitet.

Helmut Hadlauer, Projektkoordinator: "Noch im Mai wird mit dem Einbau der Druckrohrleitung mit einem Durchmesser von 1,8 Meter begonnen. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks ist mit März 2024 vorgesehen."