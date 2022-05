Lang, lang ist´s her…! Als die Gailtaler Kinobegeisterten im Hermagorer Kino den Billeteur noch zum Schwitzen brachten. Das Essl-Kino war wichtiger Teil des seinerzeitigen Hermagorer Kulturangebotes. „Dieser Abschnitt der Stadtgeschichte darf und soll nicht in Vergessenheit geraten“, sagte sich Lehrer Bernhard Plattner. Er machte sich 2020 für eine geschichtliche Aufarbeitung dieses ehemaligen Kulttempels stark, begeisterte die Schüler der Musik-Mittelschule (MMS) Hermagor dafür und gewann seinen Neffen Jakob Plattner für eine Video-Produktion. Der in Wien lebende Filmer begründet seine Zusage so: „Ich fühle mich mit Hermagor verbunden." Zumal eine persönliche Nähe der Plattners zu diesem Kino nicht zu bestreiten ist. „Schließlich war mein Vater viele Jahre als Billeteur tätig, als Kind und Jugendlicher habe ich viel Kinoluft geatmet“, erzählt Bernhard Plattner.