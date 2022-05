Hans Knauß und das Team der ORF-Sendereihe „Österreich vom Feinsten“ wurden im Rathaus in Gmünd willkommen geheißen. Bürgermeister Josef Jury bedankte sich bei dem ehemaligen Skirennläufer, der die Sendung moderiert, sowie beim ORF-Team dafür, dass die Region Katschberg, Lieser- und Maltatal österreichweit präsentiert wird. Die verantwortliche Regisseurin Elisabeth Eisner sucht viermal im Jahr Plätze von außergewöhnlicher Schönheit. Regionale Vielfalt, echte Volksmusik und besondere Menschen werden vor die Kamera geholt. Für die dritte Sendung, die am 16. Juni in ORF 2 ausgestrahlt werden soll, fand man diese Plätze unter anderem bei der Gamskogelhütte am Katschberg sowie in der Künstlerstadt Gmünd mit Pankratium und der Alten Burg. Derzeit wird bei der Bergfriedhütte und beim Schloss Dornbach gedreht.