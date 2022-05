Waghalsige Überholmanöver, erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen und gefährliche Situationen für gewöhnliche Autofahrer - wie jetzt bekannt wurde, haben letzten Freitag einige PS-Freaks ein illegales Autorennen veranstaltet, das von Tschechien über Deutschland und Österreich nach Italien und wieder zurückgeführt hat. Die Exekutive vermutet, dass die Lenker auch auf der Tauern- und Südautobahn in Kärnten unterwegs waren.

Die Polizei Kärnten hat auf Facebook einen Zeugenaufruf der Kollegen aus Niederbayern geteilt. Eine ganze Kolonne von aufgemotzten Sportwagen mit tschechischen Kennzeichen soll demnach unterwegs gewesen sein. "Es handelte sich um Fahrzeuge der Marken Ferrari, Lamborghini, McLaren und Porsche in teils knalligen Farben", heißt es.

Ein Raser wurde geschnappt

In Waidhaus in der Oberpfalz konnte am Samstagabend einer der hochwertigen Sportwagen vor der Ausreise nach Tschechien angehalten werden. Der 27-jährige Fahrer musste umgehend seinen Führerschein abgeben. Die Staatsanwaltschaft Passau hat den Entzug seiner Fahrerlaubnis angeordnet. Die Verkehrspolizei Passau hat Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

"Die Kollegen aus Deutschland suchen einen möglichst großen Kreis an Zeugen", sagt Kärntens Polizeisprecherin Lisa Sandrieser. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die von den Rasern gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Passau unter Tel. 0851/9511-5021 oder über ein Upload-Portal in Verbindung zu setzen.