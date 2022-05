Ein 24-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien bediente Dienstagmittag in einer Waldparzelle bei Maria Luggau, Gemeinde Lesachtal, mittels Fernbedienung den Laufwagen einer Forstseilbahn. Beim Ausziehen eines rund 16 Meter langen Baumstammes schnellte von einem anderen Baumstamm ein Ast in die Höhe, und traf den 24-Jährigen am linken Arm.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von drei weiteren Kollegen erstversorgt und zum Forstweg begleitet. Dort übernahm ein First Responder die weitere Versorgung und brachte den Verletzten zur B 111, von wo er mit dem Roten Kreuz in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert wurde.