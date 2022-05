Das Postamt in Oberdrauburg wird am 31. Mai pünktlich um 8 Uhr noch einmal öffnen - um vier Stunden später für immer zu schließen. Oberdrauburg ist eine der letzten kleineren Gemeinden in Österreich, in denen es noch ein Postamt gibt. Doch nun setzt die Post auch hier den Sparstift an. Ganz so einfach können Postämter gar nicht geschlossen werden, erklärt Post-Sprecher Hannes Huber: "Entsprechend dem Postmarktgesetz können wir die Filiale nur dann einmelden, wenn diese seit zwei Jahre rote Zahlen aufweist und auch einen negativen Ausblick hat." Eine Aussicht auf Wirtschaftlichkeit habe es nicht gegeben.