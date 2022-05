Am 4. und 5. Mai flogen am Litzlhof wieder die Holzspäne. In einem spannenden Bewerb schnitten 68 Schüler und Schülerinnen aus ganz Österreich mit der Motorsäge um die begehrten Siegestrophäen. Alexander Leeb aus Gnesau, Johannes Ertl aus Kötschach-Mauthen, Manuel Auinger aus Stall im Mölltal und Rene Singer aus Eisentratten holten den 13. Staatsmeistertitel an das Bildungszentrum Litzlhof.