"Wir wollen die Orte und Institutionen kennenlernen, wo europäische Gesetze gemacht werden, die unser Leben jeden Tag beeinflussen", das war der Wunsch einer motivierten Schülergruppe der HAK und HTL Spittal. Im Sinne des Mottos der EU "In Vielfalt geeint" wurde die Reise nach Brüssel gemeinsam mit der italienischen Partnerschule ITC Scaruffi Levi Tricolore aus Reggio Emilia durchgeführt. Bereits in der Woche vor Ostern haben sich Fabio Allmayer, Armin Bodner, Roland Hulan, Chiara und Fabio Lambert, Michael Mitterer, Nina Nestler und Lena Scurek gemeinsam mit den für das Erasmusplus Projekt verantwortlichen Professorinnen Christina Kendi und Marion Koch-Hipp und den in der HAK Spittal anwesenden italienischen Partnerschülern mit EU-Themen und EU-Institutionen beschäftigt.

Schon am ersten Tag in Bruxelles erlebte das Erasmusplus Team im Europäischen Parlament eine Diskussionsrunde mit dem ersten Vizepräsidenten des Europaparlaments, Othmar Karas. Weiteres Highlight des Besuchs im Europaparlament war die Führung im großen Sitzungssaal des Parlaments. Dabei beeindruckte vor allem die Tatsache, dass im Parlament 24 Amtssprachen gesprochen und bei jeder Sitzung von bis zu 800 Dolmetschern simultan übersetzt werden.

Ein weiterer Höhepunkt der Reise war der herzliche Empfang im Kärntner Verbindungsbüro. Den Kärntner Schülern wurde in einem lebendigen Vortrag die Arbeitsweise der EU-Institutionen nähergebracht, sowie anhand des Leader-Projekts "Katschberger Adventweg“ das System der EU-Förderungen geschildert. Beeindruckt von der Mehrsprachigkeit in Brüssel ist vielen auch bewusst geworden, dass gute Sprachkenntnisse viele Türen öffnen können. In diesem Sinne heißt es nun fleißig Italienisch lernen, denn die dritte und letzte Mobilität des Erasmusplus Projekts "WIR und die EU" – "NOI e l’UE" führt das österreichische Team Ende Mai zur italienischen Partnerschule nach Reggio Emilia.